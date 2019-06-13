В последние дни из Франции приходят тревожные для армянства известия. Французские города один за другим отменяют меморандумы о побратимстве с населенными пунктами оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

До сего момента армянские СМИ ограничивались лишь сухими новостями на эту тему, а экспертное сообщество и политики делали вид, что ничего страшного для националистов не произошло.

Напомним, что 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "хартию о дружбе" между городом Арнувиль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Более того, мэр города Арнувиль был признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

А накануне административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированного Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В частности, как сообщило выходящее на французском языке издание Nouvelles Armenie, суд счел незаконным и аннулировал "хартии о дружбе", подписанные коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Отмечается, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

"Пока мы растрачиваем наши ресурсы в местных судах и пока упорно придумываем конфликт с Карабахом, вокруг нас происходят судьбоносные события, а мы делаем вид, что это нас не касается!" - заявил в четверг бывший депутата НС, член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, 12 июня Грузия официально объявила о расширении военного сотрудничества с Азербайджаном и Турцией и присоединится к запланированным в этом году турецко-азербайджанским учениям. То есть, по сути было объявлено о новом военном формате в регионе, паникует эксперт.

Ованнисян возмущен отсутствием реакции на происходящее со стороны парламента и официального Еревана.

"Мы не можем игнорировать новую реальность, новые вызовы. Ситуация в регионе стала быстро меняться, насколько мы готовы к этому?... В одной из стран-посредников МГ ОБСЕ происходят очень опасные процессы. Французские суды один за другим выносят решения, отменяя заключенные между различными городами Франции и населенными пунктами Карабаха меморандумы о дружбе. Очевидно, что это хорошо организованная кампания, содержащая большие угрозы. Кто занимается этим вопросом в Армении? Кто-то об этом в курсе? Просчитал ли кто-то, что это может стать прецедентом для других стран ЕС, и мы получим новый уровень блокады", - ужасается экс-депутат.

Ованнисян паникует не напрасно. Ситуация вокруг карабахского конфликта действительно меняется, и не в пользу оккупантов. И к этим изменениями Армения просто не может быть готовой или разработать контрудар. Происходящее происходит строго в рамках международного права, законов Франции и ее национальных интересов. Вакханалия имела место как раз до решения французского суда от 29 мая. Купленные диаспорой чиновники заштатных городков подставляли Париж и заставляли сомневаться в способности французской стороны к объективности в процессе переговоров вокруг Карабаха. Теперь же все встало на свои места, и многие вопросы Азербайджана к Франции как сопреду Минской группы могут быть сняты.

Зульфугар Ибрагимов