Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла Швейцарии в стране Муриэль Пеневейре.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи министр одобрительно отозвался о текущем состоянии двусторонних связей, подчеркнув важность регулярного проведения диалога и политических совещаний, а также продолжения взаимовыгодного сотрудничества, передает Day.Az.

Мамедъяров заявил, что необходимо расширить экономическое сотрудничество, отметив, что заседание межправительственной комиссии, состоявшееся на прошлой неделе, является важным мероприятием в этом направлении.

Отметив заинтересованность своей страны во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном, посол заявила, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В ходе встречи была отмечена важная роль в развитии двухсторонних связей обоюдных визитов на высоком уровне.

Также Пеневейре вручила министру Эльмару Мамедъярову копию верительных грамот.

В завершение встречи Мамедъяров пожелал послу успехов в ее деятельности.