https://news.day.az/politics/1137310.html Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в сфере борьбы с коррупцией - ФОТО
Азербайджан и Монголия будут сотрудничать в сфере борьбы с коррупцией - ФОТО
В соответствии с поручениями и рекомендациям Президента Ильхама Алиева прокуратура Азербайджана продолжает плодотворную работу в сфере налаживания деловых связей с прокуратурами, специализированными антикоррупционными и другими органами уголовного преследования ряда стран, а также с международными организациями.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, передает Day.Az.
В рамках этой работы были налажены связи по взаимному сотрудничеству с Независимой службой по борьбе с коррупцией Монголии.
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