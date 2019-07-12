В соответствии с поручениями и рекомендациям Президента Ильхама Алиева прокуратура Азербайджана продолжает плодотворную работу в сфере налаживания деловых связей с прокуратурами, специализированными антикоррупционными и другими органами уголовного преследования ряда стран, а также с международными организациями.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, передает Day.Az.

В рамках этой работы были налажены связи по взаимному сотрудничеству с Независимой службой по борьбе с коррупцией Монголии.

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