В беседе с журналистами председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян сказала, что никогда еще не было такого, чтобы против прессы подавалось более 90 судебных исков, передает Day.Az со ссылкой на Tert.am.

"Во все времена власти всегда предпринимали те или иные меры, направленные против свободы слова. Мы видели давление на журналистов и так далее. Однако мы ожидали, что наш коллега (Никол Пашинян - Tert.am), пришедший к власти, будет по-другому относиться к СМИ, но он адаптировался к стилю действий властей и продолжил в том же духе", - сказала Сейранян.

Председатель Союза журналистов подчеркнула, что власти с высоких международных трибун заявляют о беспрецедентной свободе слова и СМИ в Армении, но "факты говорят совершенно о другом".

По словам Сейранян, эти посягательства на свободу слова и прессу должны стать сигналом не только для прессы и медиа, но и для общественности и политиков.

"Пресса - это то звено, которое доносит глас общественности властям. Роль прессы должна быть понятна всем. Конечно, я знаю, что свободу слова нельзя заставить замолчать, но эти шаги приводят к дополнительным проблемам, как финансовым, так и техническим. Думаю, что как рядовые граждане, так и представители властей должны поднимать этот вопрос".