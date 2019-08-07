https://news.day.az/politics/1145355.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе для жителей аварийных зданий в Пираллахинском районе В Пираллахинском районе строится новый жилой комплекс для жителей аварийных зданий.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе для жителей аварийных зданий в Пираллахинском районе
В Пираллахинском районе строится новый жилой комплекс для жителей аварийных зданий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах построенных в комплексе зданий.
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