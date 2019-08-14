Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении закона "О трудовых пенсиях".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, с 1 октября 2019 года минимальный размер трудовой пенсии составит 200 манатов.

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