https://news.day.az/politics/1147214.html В Азербайджане увеличен минимальный размер трудовых пенсий Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении закона "О трудовых пенсиях".
В Азербайджане увеличен минимальный размер трудовых пенсий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об изменении закона "О трудовых пенсиях".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, с 1 октября 2019 года минимальный размер трудовой пенсии составит 200 манатов.
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