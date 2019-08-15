Главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян выложила в Instagram интересное фото, на котором изображена 106-летняя армянская бабушка, с автоматом. Фотографию сделали в 1990 году в Карабахе. Это армянская бабушка-сепаратистка, которая на почве национализма готова убивать соседей-азербайджанцев, с которыми рядом прожила всю жизнь, делила и радости и горе.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на Kavkazplus.

Т.е. Маргарита Симоньян продолжает убийственную для интересов самой России пропаганду сепаратизма.

Примечательна подпись, которую Симоньян оставила под фото.

"Не нужны мне эти ваши фейсаппы, потому что я и так знаю, что в старости буду выглядеть вот так",- написала нынешняя кремлевская пропагандистка. Не уточняя деталей, против кого она в руки возьмет автомат. Но при этом пользователи поняли так, что она подобно этой армянской бабушке готова защищать "свой дом" с автоматом от "супостатов".

И в российских СМИ появились недальновидные восторженные комментарии вроде этого: "Бабушка с автоматом - главред RT рассказала о своем идеале".

Вот только кто будет "супостатами" для постаревшей Маргариты Симоньян, к сожалению, большинство русских так и не поняли. А ведь будут ей врагами они - русские.

Маргарита Симоньян родилась на территории Российской Федерации, в Краснодаре, где, как и в азербайджанском Карабахе, и в соседней грузинской Абхазии, армяне являются переселенцами и живут на чужой земле среди приютивших их народов.

Азербайджанцам и грузинам "многострадальные" армяне уже "отплатили" за гостеприимство, развернув сепаратистские войны и изгнав из родных домов свыше 1 млн. азербайджанцев из Карабаха и свыше 300 тыс. грузин из Абхазии. Причем Абхазия, несмотря на фейковую "независимость", по факту сегодня принадлежит армянам, и они составляют здесь самую многочисленную этническую группу.

Сам собой напрашивается вывод: если Маргарита Симоньян в качестве "идеала" в старости видит одурманенную сепаратистами бабушку, готовую убивать соседей-азербайджанцев, поскольку считает азербайджанский Карабах "своим", не будет ли также сама Симоньян убивать русских соседей? Поскольку то, что Краснодарский край становится "армянским", уже видно невооруженным глазом.

Армяне захватили все позиции в местной экономике, их численность и доля в населении Краснодарского края стремительно растут. Армяне пытаются выставить местное русское население людьми "второго сорта".

Но этого армянским националистам показалось мало. Они решили уничтожить и изгнать азербайджанцев до последнего человека, и с помощью той же России выполнили эту "программу".

А теперь сепаратизм "бумерангом" оборачивается против самой России, в которой масса автономий. Плюс территории, которые уже считают своими "многострадальные братья". Поэтому странно видеть к посту Маргариты Симонян комментарии некоторых недалеких русских. Таких, как, к примеру, у velichko.raisa: "Маргарита! Я с вами рядом встану!".

Наивная Раиса Величко (возможно из кубанских казаков) не понимает, что рядом она "не встанет, а ляжет". Что такие одержимые национализмом и сепаратизмом бабушки, как Маргарита Симоньян, будут ее и ее близких убивать. Так же, как такие же одурманенные национализмом и сепаратизмом армянские боевики убивали своих соседей азербайджанцев и грузин.