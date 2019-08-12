С первых лет карабахского конфликта армянский агитпроп проводит большую и плодотворную работу по оболваниванию общественности Армении и Карабаха, а заодно и дезинформации общественности международной. Когда еще не появился на пространстве бывшего Союза интернет, голову армянам и сердобольным сочувствующим морочили посредством СМИ.

Особенно в ходу были постановочные фото. Как и в случае с "геноцидом армян", таких фотографий касательно "ужасов" и "героизма" в годы карабахского конфликта было предостаточно. Один из таких снимков, датируемый 1990 годом, обошел чуть ли не весь мир. Сотни тысяч армян в других странах наверняка тогда умилялись, рыдали от гордости и проникались патриотизмом, глядя на откровенно постановочное фото сухонькой старушки с полным ненависти взглядом, держащей на коленях огромный автомат. А некоторые продолжают умиляться и гордо расправлять плечи до сих пор.

Например, небезызвестная главред RT Маргарита Симоньян. На днях эта скандальная журналистка опубликовала в своем Instagram ту самую фотографию 106-летней армянской старухи, "которая во время карабахской войны с автоматом в руках защищала свой дом", пишет rusarminfo.ru.

"Не нужны мне эти ваши фейсаппы, потому что я и так знаю, что в старости буду выглядеть вот так", - подписала фотографию Симоньян.

Согласно легенде, на фото изображена жительница ныне оккупированного Агдеринского района Азербайджана, которая "в разгар боев во время войны не покидала свой дом и родное село и защищала его с оружием в руках".

Начнем с того, что в 1990 году, к которому относится фото, война как таковая еще не началась, и о "разгаре боев", когда бы несчастная старушка с автоматом отстреливалась от врага, просто не было. Не от кого было отстреливаться 106-летней женщине в 1990 году. К тому же, постановщикам фото следовало бы для большей достоверности дать ей в руки оружие полегче, потому что этот автомат ей явно не по силам держать даже сидя на кровати, с которой она, по всей видимости, поднялась лишь ради подъема патриотического духа соплеменников.

Конечно же, той женщины уже нет в живых, может быть, она и до начала войны не дожила. Но у армянского агитпропа никогда не было недостатка в желающих послужить фейками. Вот и Маргарита Симоньян выбрала себе "достойную" старость с автоматом.

Зульфугар Ибрагимов