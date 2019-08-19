Найден и поднят со дна моря "черный ящик" потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В настоящее время идет изучение технического состояния "черного ящика" по расшифровке информации, содержащейся в памяти устройства.

В то же время продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета.