https://news.day.az/politics/1148452.html На Каспии нашли черный ящик потерпевшего крушение МиГ-29 - ФОТО
На Каспии нашли черный ящик потерпевшего крушение МиГ-29 - ФОТО
Найден и поднят со дна моря "черный ящик" потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В настоящее время идет изучение технического состояния "черного ящика" по расшифровке информации, содержащейся в памяти устройства.
В то же время продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета.
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