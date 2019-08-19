Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана под номером 1617-VQ от 27 июня 2019 года "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно статье 8.2 закона Азербайджана "Об аграрном страховании", создается некоммерческое юридическое лицо "Фонд аграрного страхования", который обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

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