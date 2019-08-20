https://news.day.az/politics/1148694.html В Баку представили новый ракетный комплекс - ФОТО
В Баку представили новый ракетный комплекс - ФОТО
Государственная пограничная служба Азербайджана представила на военной выставке в Баку новый ракетный комплекс.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, представленная ракетная установка является последней моделью серии "Игла".
Ракетный комплекс "Игла - 5" оснащен специальным наводящим лазерным лучом.
Ракета способна легко уничтожить самолет на высоте 2500 метров, вертолет - на высоте 3000 метров на догонных курсах. На встречных курсах устройство может уничтожить самолет на высоте 2000, а вертолет - 2500 метров.
В боевом состоянии ракета весит 18,25 кг, скорость полета - 400-600 м/сек.
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