https://news.day.az/politics/1149242.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву звания генерал-лейтенант
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву звания генерал-лейтенант
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву высшего воинского звания генерал-лейтенант.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Сабиру Нагы оглу Нагиеву присвоить высшее воинское звание генерал-лейтенант.
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