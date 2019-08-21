Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву звания генерал-лейтенант 598

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву высшего воинского звания генерал-лейтенант. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Согласно распоряжению, Сабиру Нагы оглу Нагиеву присвоить высшее воинское звание генерал-лейтенант.

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