Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение о присвоении Сабиру Нагиеву высшего воинского звания генерал-лейтенант.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Сабиру Нагы оглу Нагиеву присвоить высшее воинское звание генерал-лейтенант.