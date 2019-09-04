Накануне стало известно о предоставлении Ереваном политического убежища гражданину России Виталию Шишкину - известному русскому шовинисту, участнику неофашистских организаций и ранее судимому за мошенничество. Кроме того, Шишкин находится в оппозиции действующим властям РФ.

Распространенная армянскими СМИ новость была встречена без энтузиазма местным экспертным сообществом. Причем ссылаются медиа на пост в соцсетях самого Шишкина, а не на официальную информацию, что не удивительно - думается, власти предпочли бы не афишировать свой очередной косяк.

Решение миграционной службы вызвало негативную реакцию в Армении. Армянские эксперты увидели в нем признаки не суверенитета, а самодурства и глупого позерства Еревана.

Общественный, политический деятель Карен Бекарян на своей странице в Facebook написал:

"Мы дошли до такой степени маразма, когда по привычке играющий в кошки-мышки, причем всегда в роли мышки, не замечает, что играет в ту же игру уже от имени государства и народа, и самое ужасное, что он по-прежнему в роли мышки. Все игры уже сыграны, не хватало только предоставления статуса беженца гражданину России Шишкину, известному своим активным участием в антиармянских акциях".

Фактически, попытки удовлетворить патологические амбиции и комплексы одного человека, пишет Бекарян, будут поднесены народу под соусом суверенитета.

"Ужасно то, что всю серьезность ситуации пока не понимает какая-то часть общества. Снова кошки и мышки, и снова в роли мышки...", - цитирует tert.am.

Предоставление статуса политбеженца Шишкину не будет способствовать улучшению армяно-российских отношений, сказал в беседе с Tert.am политолог Ерванд Бозоян.

Политолог отметил, что в армяно-российских отношениях уже наблюдается тенденция напряженности, и эти шаги могут усугубить ситуацию. В возникновении этой напряженности Бозоян считает виноватыми нынешние власти Армении.

Султан Керим