За премьер-министром Армении Николом Пашиняном давно замечена склонность к необдуманным формулировкам и недальновидным заявлениям. Произнося, как ему кажется, внушительную фразу, Пашинян совершенно не задумывается о последствиях. Даже рядовой обыватель должен следить за языком, а главе правительства соблюдение этого правила необходимо вдвойне.

Например, недавно, Никол завил, что кампанию против разрабатывающей Амулсарский рудник Lydian Armenia организовали и профинансировали заинтересованные стороны, преследующие конкретные бизнес-цели. Пашинян хотел показаться прозорливым политиком, который высоко сидит и далеко глядит. Но совершенно не подумал о том, как эта его "прозорливость", причем не по фактам, а от балды, будет воспринята. В той ситуации, в которой находится Армения, подобные мысли нужно держать при себе, а не разбрасываться намеками, еще более усложняя свое положение.

Неосторожное заявление Пашиняна вызвало вопросы к армянскому правительству Американской торговой палаты в Армении (AmCham), которая выразила серьезную обеспокоенность и надежду, что "эти утверждения будут расследованы надлежащим образом". Благодаря болтливости премьер-министра тема Амулсара приобрела совсем длругой акцент и теперь должна рассматриваться как происки третьих сил, а не борьба граждан за право на чистую воду в кранах. Его собственную фразу о чужих бизнес-целях будут ему аккуратно напоминать всякий раз, когда армянский премьер захочет сменить акценты.

На болтливость премьер-министра обратило внимание и армянское издание 7or.am.

Никол Пашинян, исходя из политической целесообразности и избегая ответственности, делал заявления, которые работают и будут работать против него самого, отмечает издание.

В рамках сфабрикованного дела о "1 марта" он сказал, что в 2008-ом имело место свержение конституционного строя. Для оправдания бездарности и неспособности действующего правительства обеспечить положительные результаты он сослался на какой-то секретный доклад, отметив, что государственные институты Армении провалились.

В связи с этими двумя своими заявлениями Пашинян в действительности оказался в двойном капкане. Дело в том, что, если заявляешь, что в 2008-ом был свергнут конституционный строй, то нужно также ответить на вопрос о том, когда этот строй был восстановлен.

Напомним, что после 2008-го Пашинян участвовал во всех парламентских выборах. При предыдущих властях он дважды становился депутатом НС, успев до этого выйти из тюрьмы в результате сделки. Он оценивал эти выборы, организованные сформировавшейся после 2008-го властью, как легитимные. Следовательно...

Другим вопросом, который очень скоро будет задан Пашиняну, является: когда государственные институты перестали или перестанут быть провалившимися?

Никол не может вечно оправдываться, мол, государство было им получено в провальном состоянии, так как после этого ему придется объяснить, чем он был занят на премьерском посту?

Словом, в политике действует эффект бумеранга, и в рамках этого эффекта "народный" премьер попадает в те капканы, которые сам и заложил, отмечает 7or.am.

Султан Керим