https://news.day.az/politics/1153860.html Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии - Дня независимости.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии - постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.
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