Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии - Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии - постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.