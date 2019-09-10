Помимо того, что вся система управления сегодня "сидит" в Facebook, и премьер-министр, министры, председатель и вице-спикеры парламента, так сказать, "живут" в Facebook, в социальной сети проводятся также рейтинговые мониторинги-расчеты и представляются премьер-министру, пишет газета "Грапарак".

По состоянию на данный момент, первые места рейтинговой таблицы занимают Артур Ванецян, Давид Тоноян и Валерий Осипян.

"Однако место последнего в тройке обеспечивается благодаря тяжелой работе: вся система полиции - друзья, родственники и близкие - занимается в Facebook рекламой полиции и лично начальника полиции, отвечая на негативные "комменты" и участвуя в голосовании при рейтинговых опросах", - пишет газета.

Управление страной через соцсети - тренд, введенный Николом Пашиняном. С первых дней правления он отдавал распоряжения и заявлял о планах и намерениях через Facebook. Все новости граждане получают из Facebook, а не от пресс-служб правительства, парламента и других государственных структур, как это, собственно, и должно было бы быть. Осуждавшие на первом этапе онлайн-руководство страной чиновники в конечном итоге тоже присоединились к "революционной" инициативе Пашиняна, чтобы не нарушать систему.

А теперь, как свидетельствует армянское издание, популярность и активность чиновников в соцсетях стала показателем соответствия.

Султан Керим