Газета "Паст" пишет со ссылкой на источники в правительстве, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время стал наиболее непрогнозируемым и принимает неожиданные решения не только в политическом плане, но и с точки зрения организации рабочего дня, передает Day.Az.

"По нашим сведениям, Пашинян начал держать почти от всех в тайне даже повестку своих визитов, и иногда даже сотрудники безопасности в последний момент узнают, куда собирается ехать премьер-министр страны - будь то областной визит или какая-то личная встреча. В результате этого, в подобных случаях в напряженной ситуации оказываются не только сотрудники безопасности, но и ответственные за протокол лица. Более того, есть сведения, что иногда в последний момент меняется даже график запланированного визита. В частности, по сведениям издания, подобное произошло во время последнего визита в Джермук", - отмечает издание.

Для уточнения этой информации газета обратилась к пресс-секретарю премьер-министра Владимиру Карапетяну.

"Какие-либо неожиданные изменения не вносятся. Все согласуется, служба протокола знает обо всем заранее, и излишне говорить об изменениях. Другое дело, что во время какого-то визита премьер-министр может остановить машину и выйти, чтобы встретиться и пообщаться с населением. Подобные случаи могут произойти, а в целом, его программа предварительно утверждается и действует согласно заранее установленной программе", - сказал Карапетян.