В вопросе карабахского конфликта Турция поддерживает Азербайджан. Армяне, которые убили сотни тысяч людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Поэтому раскрыть миру правду об этой клевете одна из главных задач, стоящих перед азербайджанскими и турецкими медиа.

Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что, связанные общей культурой и историей, Азербайджан и Турция - одна нация, два государства.

Посол добавил что следует гордиться международными проектами, которые реализуют Азербайджан с Турцией, которые полны решимости продолжать этот процесс.