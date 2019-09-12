https://news.day.az/politics/1155482.html Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ - ФОТО 12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паски.
Президент Ильхам Алиев принял главу ПАСЕ - ФОТО
12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паски.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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