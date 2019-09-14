https://news.day.az/politics/1156267.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенный на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела новый дом в селе Муганлы Шамахинского района, построенный на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения - ФОТО
14 сентября Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела дом жителя села Муганлы Шамахинского района Замига Сафарова, построенный Министерством по чрезвычайным ситуациям на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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