14 сентября Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела дом жителя села Муганлы Шамахинского района Замига Сафарова, построенный Министерством по чрезвычайным ситуациям на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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