https://news.day.az/politics/1156270.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в селе Дияллы Исмаиллинского района - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в доме, построенном на месте дома, пострадавшего в результате землетрясения в селе Дияллы Исмаиллинского района - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу ознакомилась с работой, проведенной в доме, построенном министерством по чрезвычайным ситуациям на месте пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения дома жительницы села Дияллы Исмаиллинского района Садиги Оруджевой, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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