https://news.day.az/politics/1156275.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта - ФОТО
14 сентября состоялось открытие Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капитального ремонта.
В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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