14 сентября состоялось открытие Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капитального ремонта.

В открытии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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