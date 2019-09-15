https://news.day.az/politics/1156438.html Эльмар Мамедъяров отправился на переговоры в Европу
Эльмар Мамедъяров отправился на переговоры в Европу
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Святой Престол, за которым последуют рабочие визиты в Италию и Венгрию, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
Как сообщается, в рамках визитов Мамедъяров проведет двусторонние встречи с государственными должностными лицами, а также примет участие в заседании министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и в открытии представительства Тюркского совета в Будапеште.
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