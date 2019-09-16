https://news.day.az/politics/1156798.html Завершился официальный визит вице-президента Турции в Азербайджан
Завершился официальный визит вице-президента Турции в Азербайджан
В понедельник завершился официальный визит вице-президента Турции Фуата Октая в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Вице-президента Фуата Октая провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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