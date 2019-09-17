Сегодня в министерстве иностранных дел Азербайджана проведены двусторонние консультации с Ираном по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, в консультациях азербайджанскую сторону представлял заместитель министра, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, иранскую сторону - начальник Главного управления МИД, спецпредставитель Ирана по вопросам Каспийского моря Рза Назар Ахари, передает Day.Az.

В ходе встречи стороны вначале обсудили вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря. Была отмечена важность деятельности Секретариата с точки зрения эффективности Конвенции.

В рамках консультаций, был проведен обмен мнениями касательно даты следующего заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, а также вопросов, которые войдут в повестку дня заседания.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.