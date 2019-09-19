Перед зданием правительства Армении - напряженная ситуация. Здесь с утра собрались матери и жены погибших военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am, увидев, что никто из правительства не спускается, чтобы выслушать их, а полицейские не позволяют войти в здание, чтобы встретиться с премьер-министром, председатель координационного совета общественной организации "Зинвор", мать погибшего военнослужащего Маргарита Хачатрян перекрыла вход в здание правительства, сев перед дверью.

Матери погибших военнослужащих требуют предоставить им такую же компенсацию, которая была выделена правительством семьям погибших вследствие событий 1 марта 2008 года.

"Если предоставляешь пострадавшим во время уличных драк 30 млн. драмов, то будь добр, предоставь 30 млн. драмов также военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга во время боевых действий", - заявила перед зданием правительства председатель координационного совета общественной организации "Зинвор" Маргарита Хачатрян.