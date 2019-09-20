Сегодня, 20 сентября, истекает срок ультиматума, предъявленного Николу Пашиняну жителями курортного города Джермук, рядом с которым расположено печально известное золотоносное месторождение.

В ходе массовых акций, прошедших на минувшей неделе в Джермуке и Ереване, протестующие поставили властям условие: принять решение о закрытии Амулсарского рудника до 20 сентября. В противном случае общественные активисты и экологи грозят акциями неповиновения, которые, как предупреждают они, охватят всю страну.

За прошедшие несколько дней в Армении произошли значительные изменения. Например, был отправлен в отставку глава полиции Валерий Осипян. По одной из версий, Осипян отказался возглавить операцию по насильственному разблокированию подступов к руднику. Дело в том, что премьер-министр уже неоднократно обращался к участникам акции с призывом открыть дороги к Амулсару, отмечая, что у него нет правовых оснований не допускать иностранную компанию к продолжению работ.

Выдвинутый перед властями ультиматум говорит о том, что граждане расходиться не собираются, а значит для спасения бизнес-имиджа своей страны, Пашиняну придется в конце концов прибегнуть к силовому методу наведения порядка.

Газете "Жоговурд" стали известны некоторые подробности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями гражданского общества, которая состоялась 13 сентября.

Как пишет издание со ссылкой на имеющиеся у него сведения, премьер в действительности не очень доволен деятельностью представителей гражданского общества, более того, нескольких из них он обвинил в манипулировании, и речь шла, в основном, об эксплуатации Амулсарского рудника.

"Ситуация свелась к тому, что премьер заявил о том, что и Стамбульская конвенция будет ратифицирована, и Амулсарское месторождение будет задействовано. При этом, это было сказано именно так, отрытым текстом", - пишет газета.

Как бы там ни было, срок ультиматума истек. И обещанная Пашиняну горячая осень начинает повышать градус.

Как сообщает Panorama.am, ученики образовательного комплекса города Джермук уже начали бойкот занятий. Сегодня в Джермуке запланирован крупный митинг против эксплуатации рудника Амулсара. Представители общественности двинулись шествием к площади, скандируя лозунги "Лидиан, уходи", "Save Amulsar".

Процесс пошел.

Зульфугар Ибрагимов