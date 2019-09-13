Накануне у парламента Армении состоялась шумная и многочисленная акция. Законодательный орган пикетировали противники реанимации Амулсарского золоторудного месторождения. А днем ранее жители Джермука и присоединившиеся к ним граждане дали премьер-министру Николу Пашиняну десять дней на то, чтобы принять устраивающее народ решение. Этот срок истекает 20 сентября, очень скоро, и времени на размышления у премьера почти не осталось.

Что произойдет, если Пашинян будет продолжать линию, согласно которой правительство не имеет правовых оснований для закрытия рудника, эксплуатирующегося американо-британской компанией Lydian Armenia? В ходе состоявшейся в среду акции ее участники в общих словах описали, что приготовили властям.

"Объявляем 20 сентября днем экологической мобилизации и справедливости. Призываем всех готовиться к этому дню. Присоединяйтесь к нам: выходите на улицы, вывешивайте в окнах флаги в защиту Амулсара". Такие призывы звучали в ходе пикета и шествия. То есть, с 20 сентября начнутся акции неповиновения, и Пашиняна об этом милостиво уведомили.

Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук.

Программа Амулсарского рудника является первым проектом Lydian Armenia, основанной в 2005 году и на 100 процентов принадлежащей ОАО Lydian International. Договор об управлении месторождением был заключен компанией с предыдущими властями Армении, которые не были особенно озабочены вопросом экологической безопасности. Поэтому с началом эксплуатации у местных жителей начались проблемы, например, шла коричневая вода из кранов.

"Когда я включаю кран, вытекает коричневая вода. Я не хочу, чтобы моя вода была коричневой. Я хочу кристально чистую воду", - говорил герой Роберта де Ниро из фильма "Малавита", переживающий ту же проблему.

Как поступил мафиози с главой компании, загрязняющей водоем, кто видел фильм, наверняка помнит. Жители Джермука, конечно, не могли сделать то же самое, поэтому выбрали блокирование подходов к руднику. Дороги перекрыты уже с прошлого лета. И сделали это протестующие с полным осознанием своей правоты не только из-за коричневой воды в кранах, но и потому, что такой метод достижения цели внедрил новый премьер.

Последнее как раз и есть то препятствие, которое не позволяет решить вопрос путем подключения сил правопорядка. Как разогнать недовольных, если сам пришел к власти тем же путем? Когда беспорядки в Джермуке начались, Никол ничего не сделал, чтобы их остановить. Оставил дело на самотек, рассчитывая, что всегда будет иметь, пардон "право первой ночи" в решении любого вопроса в стране. Иначе не рискнул бы громогласно заявлять на площадях, что уйдет в отставку через десять минут после того, как народ выразит ему недоверие.

Как ехидно замечает издание 7or.am, Пашинян выступает за эксплуатацию Амулсара и призывает разблокировать ведущие к руднику дороги, подчеркивая, что решение вопросов посредством перекрытия дорог бьет по репутации Армении. Он также отмечает, что это - противозаконный шаг. "Народный" премьер прав, когда говорит, что перекрытие улиц - неверный метод, и что все должно осуществляться в правовом поле, но говорить это он должен прежде всего себе самому.

Кто-кто, но Никол не может считать перекрытие улиц направленным против интересов Армении методом, так как он пришел к власти именно этим путем, потчуя всех болтовней о прямой демократии и занимаясь популизмом, мол, двери в здание правительства принадлежат народу, и он может делать с ними все, что захочет.

Если Пашинян считает, что решение вопросов посредством перекрытия дорог бьет по репутации Армении и является противозаконным, то он должен незамедлительно подать в отставку. Этого требуют нравственность и логика, пишет издание.

У Никола всего неделя, чтобы разрулить ситуацию. А она такова, что разрулить ее практически невозможно. Дилетантизм, некомпетентность и популизм - три кита провальной политики "революционной" власти.

Работа Амулсарского рудника приостановлена с февраля 2019 года в связи необходимостью получения экспертной оценки воздействия на окружающую среду. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука и озера Севан, вызвав экологическую катастрофу.

15 августа Следственный комитет Армении представил итоговое экспертное заключение компании Earth link & Advanced Resources Development (ELARD) в рамках возбужденного 20 июля 2018 года уголовного дела. Согласно СК, экологических угроз от эксплуатации рудника нет, а вероятные риски возможно контролировать в случае принятия соответствующих мер.

28 августа премьер-министр Никол Пашинян провел видеоконференцию с представителями ELARD при участии представителей компании Lydian Armenia, по итогам которой он заявил о выявлении новых обстоятельств, требующих изучения и оценки. Эксперт ELARD Рикардо Хури заявил о необходимости нового исследования на основании дополнительных данных, указав на неполноценность предложенных Lydian смягчающих мероприятий и необходимость пересмотреть оценку воздействия на окружающую среду.

Это был шаг назад под давлением масс. Скорее всего, повторная экспертиза - это попытка оттянуть решение вопроса. Здесь и сейчас Никол решить вопрос Амулсара не может - под окнами стоят возмущенные толпы, а из Lydian грозят Армении двухмиллиардным штрафом. А тут еще оппозиция вцепилась мертвой хваткой. И если оппонентов в парламенте Пашинян способен игнорировать, не прислушаться к мнению экстремистской "Сасна црер" он не может. На днях премьер-министр согласился таки встретиться с верхушкой террористической группировки. Он отказывался от встречи много месяцев, но после его обращения к гражданам о необходимости разблокировать рудник, саснацреровцы настояли. Армянские аналитики полагают, что в этот раз уклониться от встречи премьер не смог.

Объективно, разработка месторождения действительно угрожает курорту, известному своей целебной минеральной водой. Об этом говорится уже не первый год. Но при прежнем режиме пикет иностранной компании, вложившей в страну миллионы, был нереален.

Четыре года назад, когда торжественно начались строительные работы на месторождении, издание Lragir.am писало, что Джермук находится в зоне воздействия Амулсарского месторождения, которое должно эксплуатироваться открытым способом, руда добываться взрывами, а с пылью будут распространяться сопутствующие золоту элементы, тяжелые металлы и активные химические соединения.

Но с другой стороны, своя правда есть и у Lydian. Кампания уже вложила в Армению 400 миллионов долларов, работает она на законных основаниях и потому требует от властей Армении соблюдения собственных обязательств по контракту. Хочет того армянский народ или нет, а компания имеет права на работу на горе Амулсар и просто так, по желанию толпы, разорвать контракт власти не могут.

Как раз на днях Американская торговая палата в Армении (AmCham) обратилась с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме выражено недоумение по поводу того, что Lydian Armenia на сегодняшний день единственная в этой отрасли, кому было навязано три аудита, а дорога, ведущая на территорию рудника, продолжает незаконно блокироваться более года. Американцы возмущены.

Возмущены и другие компании с иностранным капиталом, работающие сегодня в Армении. Каждая из них может рассказать свою историю, связанную с ненадежностью, нечистоплотностью властей и инвестиционными рисками в этой стране. Но Lydian - это самый крупный иностранный инвестор на сегодняшний день для Армении. "Если власти страны обходятся так с партнерами, значит, инвестиции Армении не нужны?" - делают вывод потенциальные инвесторы. Особенно западные, потому что история с Амулсаром - это демонстрация отношения к Западу, которому, выходит, в большом бизнесе Армении места нет. Так и есть, все ведущие позиции во всех основных отраслях заняты российскими компаниями. Lydian фактически единственная в своем роде. И давление на нее можно воспринять как давление на интересы Запада в Армении и их вытеснение из страны.

Так что перспективы армянской экономики и притока инвестиций стали сегодня еще более туманными, чем на заре "революции".

Когда Пашинян позволил незаконную блокировку рудника, он думал только о популизме и руководствовался методами большевиков 17-го года, рассчитывая так же отказаться от всех долгов и обязательств Армении. Но не тут-то было. На дворе двадцать первый век, система международных отношений и расстановка сил совсем иные. Да и крошечная Армения - это не гигантская Российская империя. Непонимание этих реалий было большой, просто огромной ошибкой Никола Пашиняна.

Самую же большую ошибку он совершил тогда, когда отказался от собственных взглядов на урегулирование карабахского конфликта. Казалось бы, как могут быть связаны Карабах и Амулсар? Очень просто - все проблемы, возникающие в Армении за последние тридцать лет, так или иначе сползают к оккупации территорий соседнего Азербайджана и вытекающим отсюда последствиям. У Никола был шанс на пике своей популярности и всенародного поклонения эту порочную тенденцию сломать. Но он испугался оказаться непопулярным и потерять власть. Зато теперь потерял Армению.

Зульфугар Ибрагимов