Не случайно ситуацию вокруг золотого рудника в армянском Амулсаре назвали амулсарским Армагеддоном. Для власти Никола Пашиняна это реальный Армагеддон, гигантская проблема, в которой он увяз по уши.

Американская торговая палата в Армении (AmCham) обратилась с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с ситуацией вокруг Амулсарского золотоносного месторождения, сообщают армянские СМИ.

В письме отмечается, что AmCham недоумевает по поводу того, что программа, реализуемая компанией Lydian Armenia, на сегодняшний день единственная в этой отрасли, которой было навязано три аудита, а дорога, ведущая на территорию программы, продолжает незаконно блокироваться более года. И более того, обсуждается необходимость проведения еще одной оценки воздействия на окружающую среду.

"Все выдвигаемые государством требования должны равномерно и справедливо применяться ко всем участникам сферы. Это особенно важно в контексте озвученного вами на днях заявления, в котором вы говорили о том, что кампанию против Lydian Armenia организовали и профинансировали заинтересованные стороны, преследующие конкретные бизнес-цели. Это дает повод для серьезного беспокойства, и мы надеемся, что эти утверждения будут расследованы надлежащим образом", - подчеркивается в письме.

AmCham предупреждает, что ситуация вокруг Амулсара направляет однозначно негативные импульсы потенциальным инвесторам и делает Армению страной, непривлекательной для инвестиций.

Отметим, что в том, что проблема приняла характер кризиса, виноват сам "революционный" премьер-министр Армении. Первоначально он поддержал блокаду рудника, затем, встав перед угрозой крупного международного иска, объявил аудит. Получив положительную оценку экспертов, с облегчением заговорил о разрешении на запуск разработок, однако столкнувшись с волной протестов уже против себя любимого, сегодня бормочет что-то невнятное о новой экспертизе.

Кроме того, кто тянул за язык политика-дилетанта, когда он заявлял, что "кампанию против Lydian Armenia организовали и профинансировали заинтересованные стороны, преследующие конкретные бизнес-цели"? Пашинян сам расписался в незаконности блокирования рудника, открыв путь для различных толкований его слов. Это заявление однозначно было понято как камень в огород России. А поездка посла РФ в Джермук и его фото на фоне Амулсара только укрепило экспертные круги в этой мысли.

Если Пашинян надеется, что проблема как-нибудь рассосется сама собой, то напрасно. Кризис вокруг Амулсара - он как беременность, которая не рассасывается и всегда доходит до логического конца.

Торговая палата своим письмом показала Еревану очередную желтую карточку. И не исключено, что не последнюю.

Зульфугар Ибрагимов