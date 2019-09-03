Странные процессы, идущие вокруг золоторудного месторождения Амулсар в Армении, похоже, начинают приобретать большую отчетливость.

Мы уже отмечали ранее непонятный всплеск эмоций относительно разрабатываемого американо-британской компанией рудника и полного молчания экологов и активистов по поводу проблем, связанных с эксплуатацией Техутского медно-молибденового месторождения, которым занимается компания российская.

Посол России Сергей Копыркин поделился в соцсети фотографией с семейного отдыха в Джермуке, сообщив о своем большом впечатлении об этом месте.

"Посол России: первый отпуск провели с семьей в стране аккредитации - в Джермуке. Были впечатлены красотой и богатством природы. Желаем Армении успехов в развитии курортного и туристического потенциала. Рады, что он по достоинству оценивается многими россиянами", - говорится в подписи к фотографиям.

Как отмечает Lragir.am, Копыркин - довольно опытный дипломат для того, чтобы с одной стороны быть в курсе страстей вокруг Амулсара, с другой, чтобы понимать, какой отклик может получить его пост на фоне существующих реалий, отмечает издание.

Предельно ясно, что скрывается между строк его поста: в переводе с "дипломатического" языка это означает "Амулсар останется горой" (один из лозунгов противников эксплуатации американской компанией золотого рудника). И данное обстоятельство создает многослойный контраст, к примеру, на фоне поведения послов США в Армении, которые в ходе встреч, без различных фотографических "языков", выражали обеспокоенность проблемой и говорили, что вопрос Амулсара окажет существенное воздействие на инвестиционный кредит Армении.

С одной стороны, Копыркин фактически подтверждает затрагиваемые в рамках различных наблюдений обстоятельства, что ситуация вокруг Амулсара генерируется с точки зрения геополитических соображений, и просто делает попытку воспрепятствовать крупнейшей западной инвестиционной программе в сфере горной промышленности Армении и в экономике в целом, в случае, когда российская компания, к примеру, спокойно эксплуатирует на берегу Севана другой золотой рудник.

Выходит, что посол "признает" возможность таких версий и наблюдений, в соответствии с этим достаточно относительным становится вопрос о том, является ли это "вмешательство" содействием искренним противникам эксплуатации Амулсара и борцам вообще (которые совсем недавно вспомнили об этом вопросе) или "доносом" на них?

С другой стороны, рассматривались ли в качестве второстепенных эти обстоятельства подключения посла в тему, а основным сочли следующее: на уровне посла премьер-министру направляют послание о том, что Россия будет против принятия решения в пользу эксплуатации рудника, пишет Lragir.am.

Примечательно, что прежним властям как-то удалось уладить этот вопрос со стратегическим союзником, и американцы спокойно работали без потрясений. А вот новым властям не удалось, и теперь выявляются все новые и новые занозы в российско-армянских и американо-армянских отношениях.

Таким образом, можно еще раз констатировать, что в вопросе Амулсара Никол Пашинян оказался в незавидном положении. Отправившись в отпуск в Джермук, а не в Дилижан, например, посол РФ направил властям Армении определенное послание. А американские дипломаты, без намеков, напрямую предупредили Пашиняна, что без положительного разрешения амулсарского кризиса инвестиций не будет.

Единственная возможность выпутаться из такой ситуации для Пашиняна - тянуть время, назначать одну экспертизу за другой и ждать, когда ишак сдохнет либо падишах помрет.

Зульфугар Ибрагимов