Скандал вокруг Амулсарского золотоносного месторождения, который уже называют Амулсарским армагеддоном, продолжает оставаться темой номер один в Армении. Как не хотели бы власти отвлечь от нее общество, перевести стрелки на другие проблемы, внимание неизменно возвращается к теме американо-британской компании Lydian, взявшей три года назад в управление рудник на горе Амулсар.

Когда год назад подъезды к руднику были заблокированы протестующими массами и экологами, никто не предполагал, что все обернется столь серьезной проблемой. Компания вложила в рудник крупные средства и не захотела просто так, поддавшись давлению толпы, от всего отказаться. В результате Армения оказалась сразу перед несколькими угрозами: подачи иска в международный арбитраж, полного разочарования общества в новой власти и лишения надежд на иностранные инвестиции.

Как выясняется, золото Амулсара уже разъедает власти Пашиняна и изнутри. Газета "Жаманак" пишет со ссылкой на свои источники, что внутри правительства и власти противоречия по вопросу эксплуатации Амулсара с каждым днем усиливаются.

"Довольно большая часть депутатов от правящего блока "Мой шаг" считает, что рудник не должен разрабатываться, а ряд членов правительства, в том числе вице-премьер Тигран Авинян, считают, что власти должны проявить большую решительность, чтобы выполнить принятое политическое решение и обеспечить достаточные условия для эксплуатации месторождения", - пишет газета.

А накануне стало известно, что депутат парламентской фракции "Мой шаг" Эдгар Аракелян сложил свой мандат. В своей записи в Facebook Аракелян отметил, что причины данного решения носят не политический, а личный характер, однако многие аналитики считают этот шаг демаршем против возможного возобновления эксплуатации Амулсарского рудника и ратификации Стамбульской конвенции, определяющей права секс-меньшинств.

Никол Пашинян подвергается резкой критике и со стороны экспертного сообщества.

Политический и общественный деятель Гурген Егиазарян заявил tert.am, что Пашинян собирается открыть рудник, потому что "этот парень так и не понял, что Амулсар - это сердце армянского народа. Как его не убеждали, все равно, он идет своим путем... Он схватил обеими руками бразды правления и придерживается курса уничтожения Амулсара и армянского народа".

Егиазарян, конечно, утрирует насчет "сердца армянского народа". Еще несколько лет назад много говорилось о вреде разработки рудника для курортного Джермука, но все ограничивалось возмущениями в СМИ и никаких протестов против заключившего сделку с американцами Сержа Саргсяна не наблюдалось. Никол Пашинян сам своей "бархатной революцией" показал общественности путь легкого, хоть и незаконного решения вопросов, о котором они даже не догадывались. И теперь пожинает плоды.

Никол ожидал, что после выдачи международной экспертной группой ELARD положительного заключения по Амулсару, акции протеста прекратятся сами собой, народ успокоится, узнав, что коричневая вода из кранов местных жителей течет вовсе не по вине Lydian. Но протесты, наоборот, еще более активизировались.

Накануне Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook о том, что состоялась его онлайн-конференция с компанией ELARD. Представить ее общественности он пока не может по каким-то техническим причинам, но, как уверяет, поднял все тревожащие граждан вопросы. Когда завершится монтаж видеозаписи, неизвестно, но пока она "монтируется", В СМИ просачиваются отрывистые сведения о вероятности новой экспертизы, хотя на предыдущую из госбюджета уже было потрачено 400 тыс. долларов. Теперь выясняется, что экспертиза была неполной из-за отсутствия данных?

Как бы там ни было, Пашинян получает передышку и возможность обдумать дальнейшие шаги. В Армении уже открыто указывают на прямую связь между решением вопроса Амулсара и пребыванием Пашиняна у власти.

20 июля 2018 года по факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. 15 августа 2019 года, после обнародования экспертной оценки, оно было закрыто, а премьер Пашинян заявил, что эксплуатация Амулсарского месторождения исходит из интересов государства.

Программа Амулсарского рудника является первым проектом в стране Lydian Armenia - основанной в 2005 году армянской геолого-разведывательной компании, 100% акций которой принадлежат ОАО Lydian International.

Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук.

Кстати, Амулсарский рудник так же вреден для окружающей среды, как и Техутский, разработкой которого занимается российская компания. Но никаких протестов в последнем случае не наблюдается. К чему бы это?

Зульфугар Ибрагимов