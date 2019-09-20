https://news.day.az/politics/1158304.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый этап своего развития
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый этап своего развития
Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана переживает новый этап своего развития.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников.
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