На примере сегодняшнего успешного развития Азербайджана мы видим проявление шагов, предпринятых именно в те годы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы видим, что наряду со всеми остальными заслугами великого лидера Гейдара Алиева, его заслуги перед народом и государством в этой области заслуживают самой высокой оценки. Мы, его последователи, продолжаем работу в этом направлении. Сегодня подписываются новые контракты, к нефтегазовой промышленности Азербайджана проявляется большой интерес. Азербайджан добился больших успехов в области международного сотрудничества, в энергетической сфере. Пользуясь случаем, хочу отметить деятельность нашего стратегического партнера - компании ВР. ВР является нашим основным партнером в главных стратегических проектах. Наше сотрудничество в разработке и месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", и "Шахдениз", в TANAP и подписанных недавно других контрактах - долгосрочное, у него уже 25-летняя история. Это сотрудничество продлится после этого еще, по меньшей мере, 25-30 лет", - сказал глава государства.