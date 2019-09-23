В воскресение, 22 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на митинге в Лос-Анджелесе. Мероприятие было анонсировано давно, диаспора и диппредставительство Армении в Калифорнии провели огромную пропагандистскую работу среди местных армян с целью сделать митинг "лидера мирового армянства" массовым и внушительным.

Сам Пашинян созывал калифорнийцев на митинг посредством соцсетей.

"Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры", - разглагольствовал он в прямом эфире в Facebook.

Никол рассчитывал превратить визит в Лос-Анджелес в свой триумф, в демонстрацию своей значимости для мирового армянства. А армянское консульство не жалело усилий и энергии, чтобы сделать этот визит "максимально впечатляющим".

Он и получился впечатляющим. Думается, он произвел на самого Никола Пашиняна неизгладимое впечатление, потому что продемонстрировал, насколько американские армяне далеки от его "бархата" и от Армении вообще.

Отметим, что встреча с Николом Пашиняном проходила в знаменитом Гранд парке, и премьер Армении стал первым лидером зарубежного государства, выступившего на этой площадке. До сих пор такое никому в голову не приходило.

Как можно судить по видео, размещенному в армянских СМИ, на встречу с "лидером всея армянства" пришло достаточно небольшое количество людей, хотя в Лос-Анджелесе, согласно статистике, проживает до полумиллиона армян. При просмотре видео становится также ясно, что далеко не все пришедшие поглазеть на дяденьку с бородой из Еревана - армяне. И более того, масса начала расти только после того, как начался предваряющий встречу концерт. То есть гуляли американцы в выходной день по парку и вдруг слышат звуки турецких мотивов. Вот и пришли послушать.

Примечательно, что армянские СМИ, обычно незамедлительно реагирующие на каждый шаг и пост в соцсети Пашиняна, с самого утра будто в рот воды набрали. Будто не было никакой встречи за океаном. Событие все-таки из ряда вон выходящее, и такое повальное молчание не может не вызывать удивления. Только газета "Аравот" начала было прямую трансляцию, но трансляция оборвалась, когда после долгого и нудного концерта на ступеньках появился машущий американцам Никол.

Можно представить разочарование зрителей в Армении, когда на самом интересном месте прямая трансляция вдруг прервалась.

Между тем, на площади в Гранд парке Пашинян все же выступил, и армянские СМИ уже начинают осторожно, с оглядкой друг на друга выдавать порциями высказанные им мысли.

Любящий позерство и экзальтацию Пашинян поблагодарил на митинге диаспору за помощь в оккупации территорий Азербайджана и определил новую ее миссию в качестве "проекта всеармянского развития". Что имел в виду армянский премьер, пока что остается загадкой, это работа для армянских экспертов, которым придется поломать голову, чтобы разъяснить обороны премьера обществу.

"Армения отныне не маленькая страна, поскольку Армения уже представляет целое десятимиллионное армянство", - заявил в Гранд парке Пашинян.

А вот тут все понятно. Этим заявлением Никол застолбил себе место лидера мирового армянства. Говоря о том, что Армения представляет все армянство, он, соответственно, выдвинул себя, как руководителя этой страны, в качестве главы армян мира.

"Эта формулировка премьера больше, чем формула общенационального единства. Никол Пашинян формулирует новую планку амбиций новой Армении, констатируя способность нашего государства вести суверенную политику", - пишет Первый Информационный, аналитики которого явно намучились, пытаясь с самого утра найти красивые определения той чуши, что нес премьер.

Стоит ожидать, что хвалебные оды на этом и закончатся. Впереди еще выступление Пашиняна на сессии ООН. Кстати, он уже выступал в Генассамблее в прошлом году и согласно принятой практике в этом году не должен был показываться на трибуне. Но премьер Армении с логикой не дружит, точнее, у него она своя, собственная. Даже через полгода после апрельского переворота его на сессии практически не замечали, а сегодня, когда прошло уже полтора года, он вообще не сможет привлечь внимание. Разве что выйдет на трибуну и расскажет странам-членам о "миацуме".

Имидж Пашиняна может спасти только встреча с Дональдом Трампом. Лобби и армянские дипломаты усиленно работают над этим очень давно. В дело брошены все имеющиеся ресурсы. Большинство армянских аналитиков не сомневаются, что встреча не состоится. Особенно на фоне столь жалкого и бессмысленного вояжа по местам "боевой славы" американского армянства.

Разрушился миф об армянском лобби в США, только заместитель губернатора Калифорнии приняла премьер-министра Армении, написал на своей странице в Facebook общественный и политический деятель Мигран Акопян.

"С болью констатирую, разрушился миф об армянском лобби в США. Премьер-министра Армении, как он сам говорит, Данко мировой демократии приняла только вице-губернатор Калифорнии, а в митинге приняли участие, как минимум, в три раза меньше людей, чем планировалось. И это в той Калифорнии, где проживает около одного миллиона армян. К сожалению, это оценка армянскому лобби, силе и влиянию армян, голосующих в США", - написал Акопян, считающий необходимым списать с баланса внешнеполитических стратегий Армении армянское лобби США как "миф и давно лопнувший пузырь, который уже даже Баку не впечатляет".

Да, Баку армянское лобби в США не впечатляет уже очень давно. Лет двадцать. Несмотря на многочисленность и активность, на самом деле в серьезных вопросах армянское лобби не имеет силы. Оно не способно повлиять на реально важные пункты американской повестки в нашем регионе. Оно даже не смогло организовать премьеру Пашиняну сколько-нибудь значительные встречи в США. Даже в Лос-Анджелесе, где все вроде бы схвачено, Пашиняну пришлось довольствоваться вниманием лишь руководства традиционных националистических партий "Гнчакян" и "Рамкавар-Азатакан", а также правлением армянской общины Калифорнии.

Интересно, что армянские СМИ постарались проигнорировать неприятный сюрприз, который ждал Пашиняна в лос-анджелесском небе. По информации Генконсульства Азербайджана, в небо поднялись самолеты с баннером, на котором было крупно написано "Карабах - это Азербайджан! Прекратите оккупацию!". Кроме того, на улицах Лос-Анджелеса появились специальные автомобили с цифровыми плакатами, отражающими реалии Карабаха.

Никол и его команда постарались этого не заметить. Им и без того было о чем рассказывать армянам. Например, о том, что в Лос-Анджелесе премьер-министр Армении остался без палки для селфи. Разве может быть проблема более серьезная?..

Зульфугар Ибрагимов