https://news.day.az/politics/1159090.html Тактические армейские учения с боевыми стрельбами в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Тактические армейские учения с боевыми стрельбами в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Согласно "Плану боевого слаживания войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год", проведены тактические учения с боевыми стрельбами при участии артиллерийских, реактивных и противотанковых батарей Отдельной общевойсковой армии (ООА).
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, основной целью учений, которые были проведены в условиях приближенных к боевым, является совершенствование специализированных знаний офицеров и укрепление боевой готовности батарей, передает Day.Az.
В ходе учений были уничтожены плановые и внеплановые цели, все поставленные задачи были решены.
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