Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного в нашу страну чрезвычайного и полномочного посла Франции Закари Гроса. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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