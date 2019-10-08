В Азербайджане сменился премьер-министр. Новруз Мамедов, бывший на этой должности с 2018 года, подал Президенту Ильхаму Алиеву прошение об отставке, и собравшийся на пленарное заседание парламент страны утвердил Али Асадова новым главой Кабинета министров.

Эта кадровая перестановка - продолжение последовательных кадровых реформ, которые проводит глава государства. Еще выступая на церемонии своей инаугурации в 2018 году, Президент Ильхам Алиев анонсировал масштабные изменения.

В предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды, экономические реформы углубятся. В экономической сфере необходимо обеспечить полную прозрачность, положить конец всем негативным явлениям", - подчеркнул глава государства.

Следующий период стал периодом пожалуй самых масштабных преобразований и в экономической, и в социальной политике страны. Перед правительством были поставлены важнейшие задачи по дальнейшему развитию национальной экономики, организации реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, и конечно, по устранению всех имевшихся негативных факторов.

Как премьер-министр, Новруз Мамедов , увы, не смог выполнить возложенные на него задачи. Повысить эффективность работы правительства ему не удалось. Темпы роста ВВП страны не выросли. Задачу по организации экономических реформ он тоже не выполнил. Отставка Новруза Мамедова с премьерского поста стала логичным завершением описанного выше.

Новруз Мамедов обладает огромным опытом - он занимал высокие посты еще в период президентства Общенационального лидера Гейдара Алиева, и долгие годы работал в команде Президента Ильхама Алиева. Но опыт, пусть и такой большой, лояльность и другие качества не снимает ответственности с чиновников, тем более занимающих такие высокие посты.

В этом и состоит главный месседж Президента Ильхама Алиева: никакие прошлые заслуги не снимают ни с кого ответственности за выполнение поставленных задач. Высокое доверие, которое оказывает глава государства - это еще и высокая ответственность. Перед чиновниками ставятся четкие задачи, которые должны выполняться. И если они не будут исполнены, то управленец, кем бы он ни был, будет сменен на другого. Потому что первоочередная задача - это дальнейшее укрепление экономических реформ и развитие Азербайджана.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az