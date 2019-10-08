https://news.day.az/politics/1163887.html Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Положение о Службе госбезопасности и структуру ведомства
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Положение о Службе госбезопасности и структуру ведомства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана" № 724 от 13 января 2016 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, утверждаются изменения в "Положение о Службе государственной безопасности Азербайджана" и "Структуру Службы государственной безопасности Азербайджана", утвержденных вышеуказанным указом.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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