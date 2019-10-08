Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана" № 724 от 13 января 2016 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, утверждаются изменения в "Положение о Службе государственной безопасности Азербайджана" и "Структуру Службы государственной безопасности Азербайджана", утвержденных вышеуказанным указом.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.