https://news.day.az/politics/1163968.html Председатель Совета кантонов Швейцарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Совета кантонов Швейцарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
8 октября председатель Совета кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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