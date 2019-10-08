Общество имеет единый подход в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Наше правое дело я защищаю со всех трибун аргументами, историческими фактами, реалиями, на основании международного права, и против этих аргументов невозможно ничего возразить. Потому что я говорю правду и делаю это с таких высоких трибун, чтобы ее услышал весь мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

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