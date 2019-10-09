Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов предложил создать движение "Карабах - это Азербайджан!".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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