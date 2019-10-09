https://news.day.az/politics/1164084.html Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах – это Азербайджан!»
Али Ахмедов предложил создать движение «Карабах – это Азербайджан!»
Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов предложил создать движение "Карабах - это Азербайджан!".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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