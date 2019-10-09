В Ереван на конгресс WCIT-2019 ждали экс-президента США Барака Обаму. Однако не дождались.

Комментируя эту неприятность журналистам, директор "Союза компаний информационных технологий" (СКИТ) Карен Варданян сказал, что Обама не принял участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям только по причине графика.

То есть он очень хотел приехать, но дела не позволили.

"Не все запланированное получается осуществить, - пожаловался Варданян. - Мы вели переговоры с офисом Барака Обамы. С его визитом в Армению получилась разница всего в два дня". Обама предложил поменять дату конгресса, но этого не сумела сделать уже армянская сторона.

Отметим, что по информации армянских СМИ, не приехали на форум в Ереван также главы Google, Amazon, Facebook.

В результате из ожидавшихся высоких гостей ереванского форума прибыла только !высокая гостья" - порнозвезда Ким Кардашян.

Султан Керим