https://news.day.az/politics/1165351.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости.
Об этом говорится в публикации на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщает в воскресенье Day.Az.
"Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!", - говорится в публикации.
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