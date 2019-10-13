https://news.day.az/politics/1165381.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прекрасный край Азербайджан! - ФОТО
Прекрасный край Азербайджан!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прекрасный край Азербайджан! - ФОТО
Прекрасный край Азербайджан!
Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram, где опубликованы фотографии с поездки в Шамахы, сообщает Day.Az.
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