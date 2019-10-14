Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой находится с визитом в Польше.

В рамках визита делегация вначале посетила мемориал азербайджано-польской дружбы в городе Гниезно. К памятнику был возложен венок.

Состоялась встреча с мэром города Томашем Будашом. Было отмечено, что дружба между Азербайджаном и Польшей имеет глубокие исторические корни и данный памятник является наглядным примером этих дружеских связей.

Председатель Государственного Комитета Фуад Мурадов поблагодарил мэра города Гниезно и его делегацию за искренний приём. Он поделился своими мыслями о дальнейшем углублении отношений между двумя странами, деятельности азербайджанской диаспоры в Польше и польской общины в Азербайджане.

На мероприятии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Польше Гасан Гасанов. Он рассказал о развитии азербайджано-польских связей.

Памятник азербайджано-польской дружбе в городе Гниезно, считающемся древней столицей Польши, был воздвигнут в канун 90-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева, совершившего для развития азербайджано-польских связей неоценимые услуги.

Памятник имеет форму двух дубовых листьев, расположенных друг против друга. Изнутри изображены политические карты Азербайджана и Польши. На памятнике отмечены высказывания Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о Польше и Папы Римского Павла II, польcкого происхождения, об Азербайджане.