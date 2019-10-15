Делегация в составе депутатов Милли Меджлиса (парламента) Шахина Исмайылова, Кямрана Байрамова, Соны Алиевой и Кямрана Набизаде участвуют на 141-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проводится на тему "Роль парламентов и возможные механизмы укрепления международного права, вклад регионального сотрудничества" в столице Сербии Белграде.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, в мероприятии участвуют свыше 1700 делегатов из 154 стран мира.