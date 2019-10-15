https://news.day.az/politics/1166081.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева - ФОТО
15 октября Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого-востоковеда, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального пенсионера Президента Азербайджана Васима Мамедалиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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