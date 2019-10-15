https://news.day.az/politics/1166127.html При Президенте Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание
Президент Ильхам Алиев выступил на совещании.
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание
15 октября при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на совещании обсуждались социально-экономические итоги за 9 месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.
Президент Ильхам Алиев выступил на совещании.
В ходе обсуждений также выступила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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