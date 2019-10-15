15 октября при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на совещании обсуждались социально-экономические итоги за 9 месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании.



В ходе обсуждений также выступила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Новость обновляется