https://news.day.az/politics/1166278.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея - ФОТО
16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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