Великобритания передумала назначать в Армению послом дипломата-армянина.

Об этом написано на странице британской дипмиссии в Ереване на Facebook.

Вместо Андраника Гогбашяна, назначение которого планировалось ранее, в Ереван отправится Дейвид Моран, который будет исполнять обязанности главы дипмиссии до назначения нового посла.

Как пишут разочарованно армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу посольства Соединенного королевства, Алан Андраник Гогбашян по техническим причинам не займет пост посла Великобритании в Армении.

Ранее сообщалось, что Гогбашян сменит на этом посту в сентябре Джудит Фарнворт, которая также займет другую дипломатическую должность. Гогбашян работает в системе МИД Великобритании с 2008 года, в 2017-2018 годах возглавлял отдел международных кадров МИД. Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства Великобритании, Алан Гогбашян до назначения прошел полный курс обучения русскому языку.

По-видимому, напрасно Гогбашян корпел над словарями и учебниками.

Кого назначать своим представителем в Армении, конечно же дело самой Великобритании. Между тем, дипломатическая практика показывает, что дипломат-армянин, даже имеющий другое гражданство, не может стать хорошим послом в Армении ни для какой страны. Потому что всегда будет преследовать, в первую очередь, армянские интересы, а уже потом интересы назначившего его государства, и то только в том случае если они не противоречат чаяниям армян.

Изменить ранее принятое решение было очень мудрым шагом со стороны Лондона. Повторимся, кого назначить послом, внутреннее дело каждого государства, и вмешиваться в это никто не имеет права. Это только армянство считает себя вправе диктовать тому же Вашингтону, кого направлять в Баку, а кому давать "желтую карточку".

Так вот, то, что Гогбашян не поедет в Ереван - уже свершившийся факт, поэтому мы уже можем высказать некоторые соображения по этому поводу. Не исключено, что британская сторона пересмотрела свое решение, осознав, какой непростой является ситуация на Южном Кавказе. Возможно, что были учтены и интересы Азербайджана, как стратегического союзника и главного экономического партнера Соединенного королевства в регионе.

Кроме того, не стоит забывать об истории. Например, о событиях начала прошлого века, когда Британия выбрала на Южном Кавказе, как говорится, не ту сторону. Ситуация в тогдашнем Закавказье была оценена неверно, и это привело к плачевным последствиям.

О назначении Алана Андраника Гогбашяна послом Великобритании в Армении стало известно в августе текущего года. Ожидалось, что в сентябре он прибудет в Ереван и сменит покидающую пост Джудит Фануорт.

Зульфугар Ибрагимов